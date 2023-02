Hulk Hogan non sente le gambe, potrebbe finire in sedia a rotelle

L’amico Kurt Angle ha rivelato il dramma che sta attraversando il wrestler americano

Dramma per Hulk Hogan, che presto potrebbe non riuscire più a camminare. L’ex wrestler 69enne, infatti, nelle scorse settimane si è sottoposto a un intervento alla schiena che ha avuto conseguenze devastanti. A rivelarlo è stato l’ex collega e amico Kurt Angle, durante il suo podcast: “Non riesce a sentire la sua parte inferiore del corpo. Così ora non riesce a sentire le gambe e deve camminare con il bastone”.

Simbolo del wrestling americano

Angle ha dichiarato di aver saputo della sua triste situazione durante il 30° anniversario di WWE Raw, che si è svolto a Filadelfia. I problemi sono arrivati dopo alcuni interventi chirurgici, ma sembrerebbero causati dai numerosi colpi ricevuti durante la carriera. Hogan, infatti, è un’icona del wrestling americano ed è stato protagonista sul ring per decenni. “Ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e se lo è mangiato”, ha commentato Angle. “È il nome e il volto dell’azienda. È il ragazzo che ha rivoluzionato il wrestling professionistico. Ho molto rispetto per lui”.



Il ritorno amaro nel 2013

La figlia Brooke, nel 2021, aveva dichiarato che il padre durante la sua carriera si era sottoposto a ben 25 operazioni chirurgiche. “Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo”, aveva confermato poi lo stesso Hulk Hogan. Nel 2013 il lottatore era ritornato sul ring, ma aveva dovuto arrendersi di fronte all’età: “Sto andando fuori di testa. Sto cominciando a capire che sono molto più grande… E con l’età, è difficile essere lo stesso ragazzo che sono stato in passato. Mi rendo conto che non posso andare avanti per sempre”. Per ora Hulk Hogan sui social non ha commentato la vicenda e nell’ultimo post lo si vede in piedi e sorridente, durante una serata karaoke.

Forte e carismatico

Hulk Hogan è stato il protagonista indiscusso degli anni d’oro del wrestling, grazie al fisico eccezionale e al grande carisma, confermato anche dal suo inserimento nella “Hall of Fame”. Alcuni incontri sono entrati nella storia della disciplina, come quelli con André the Giant, Macho Mane e Ultimate Warrior. Hogan ha fatto capolino anche al cinema grazie al suo ruolo nella saga di “Rocky”, al fianco del suo amico Sylvester Stallone.

Un biopic… infinito

Intanto si allontana ancora di più la data di uscita del suo biopic “Hulkster”, in cantiere ormai da un decennio. La parte di Hulk Hogan dovrebbe essere interpretata da Chris Hemsworth, che qualche mese fa ha dichiarato: “Si tratta di un film ancora lontano. Se riusciremo a realizzarlo sarà grandioso ma è ancora in fase di sviluppo. Todd Phillips è impegnato a girare Joker 2 credo, e io ho girato altri film. Molte cose devono accadere ma sarete i primi a saperlo”.