“Grande Fratello Vip”, Antonella Fiordelisi dice addio a Edoardo Donnamaria

Dopo la puntata del 30 gennaio la schermitrice ha deciso di lasciare il ragazzo spiegando di essere stufa di essere considerata falsa e vittima

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno vissuto negli ultimi giorni la loro ennesima crisi. Anzi la loro storia sembra essere arrivato a un punto di svolta, dopo la trentesima puntata del reality si ritrovano faccia a faccia per decidere le sorti della loro relazione. A prendere la parola per prima è Antonella che spiega: “Nonostante io mi senta molto innamorata di te ho visto più volte mancanze di rispetto che non mi stanno più bene” decisa seppur con una certa sofferenza a mettere un punto alla sua relazione con il romano.

LE PAROLE DI ANTONELLA

Antonella continua, ferma sulla sua posizione di fronte a Edoardo: “Sono venuta qua in primis per pensare a me, non per stare male per un uomo, da questo momento in poi sono sola. Non stiamo più insieme per quanto mi riguarda. Mi dispiace, ma lo faccio per me stessa”. Sebbene il vip abbia più volte dichiarato di sperare di essere lasciato da Antonella, di fronte al fatto compiuto il suo desiderio sembra essere un altro.

I SENTIMENTI DI EDOARDO

Edoardo è convinto che i sentimenti tra loro siano grandi che sarebbe un peccato sprecarli e per questo chiede più volte alla schermitrice di riflettere sulla sua decisione. In primis chiede ad Antonella di capire se sia realmente innamorata di lui e se le interessi di più il gioco rispetto alla loro relazione. L’ex schermitrice torna sulle ragioni della sua difficile decisione, dal rispetto venuto meno ai rapporti con le persone che avrebbero condizionato il ragazzo, rendendolo diverso dalla persona di cui si era innamorata.

EDOARDO NON VUOLE LA FINE DELLA LORO RELAZIONE

Edoardo chiede alla ragazza un lungo abbraccio che sembra quasi un addio. E poi torna a discutere del loro rapporto: “Sei stata male con me?” chiede. Antonella risponde senza esitazioni: “All’inizio mai, ero felicissima. Pensavo di aver trovato l’amore vero, tipo quello dei film. Poi ci sono stati dei problemi, ma ho sempre pensato di superarli insieme”. “Pensi che valga la pena buttare tutto?” chiede Edoardo, ancora incredulo che la loro relazione sia davvero arrivata al capolinea. E in lacrime ammette di soffrire molto all’idea di stare senza di lei: “Quando sto lontano da te sto a pezzi” e aggiunge: “Non può finire così, ci sono troppe cose che dobbiamo fare insieme” senza rassegnarsi all’idea di perdere la persona che ama.