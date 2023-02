Francesco Totti, routine di famiglia allargata con Noemi Bocchi

L’ex calciatore a pranzo con la sua dolce metà e la figlia di lei, poi vanno a prendere a scuola Isabel Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno inaugurato l’anno con una nuova solida routine familiare. Da quando si sono trasferiti nel nuovo appartamento a Roma Nord, c’è un via vai di figli. Lui impegnato a gestire Cristian, Chanel e Isabel Totti, avuti da Ilary Blasi. Lei alle prese con i bambini, Sofia di 11 anni e Tommaso di 9, avuti dall’ex marito Mario Caucci. Il settimanale “Chi” li ha sorpresi in un andirivieni quotidiano tra casa e scuola e la famiglia allargata pare funzionare a meraviglia.

A SCUOLA E AL RISTORANTE

Francesco Totti, 46 anni, e Noemi Bocchi, 34, sono stati paparazzati a Roma in un qualsiasi giorno di routine familiare. L’ex calciatore va a prendere la figlia Isabel Totti a scuola. Per non attirare sguardi e flash si copre con il cappuccio della felpa e corre spedito tra la folla di genitori fuori dall’istituto scolastico. La sua terzogenita saltella felice accanto a lui con i capelli lunghi e biondi come mamma Ilary Blasi. L’ex capitano sale in auto, dove ad attenderlo ci sono Noemi e la figlia maggiore della parolina. In altri scatti, pubblicati dal settimanale “Chi” si vede Noemi che arriva al ristorante, dove poi entrano anche Totti e la figlia della Bocchi, accompagnata da un amico dello sportivo. La nuova wag (ha fatto il suo debutto tra le mogli degli ex calciatori a Dubai) indossa una mise sportiva e chic, ha un’aria tesa e infastidita dai paparazzi. Anche Francesco pare irritato e poco sorridente. L’unica allegra e bellissima è la piccola Isabel.

SUL WEB ARIA DI CRISI

Ora che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trovato il loro nido d’amore e sono riusciti ad organizzare una bella famiglia allargata, sul web circolano voci che li vorrebbero già in crisi. Pare che lei non sia stata al fianco dell’ex calciatore a una serata e da lì sarebbe partito il tam tam, subito smentito. C’è chi vorrebbe addirittura un ritorno di fiamma con Ilary Blasi, sulla scia del siparietto da tiktoker che l’ex capitano ha intonato con la figlia Chanel Totti. In sottofondo della gag social la canzone “Unica” di Antonello Venditti, la canzone del cuore di Francesco e Ilary. Un riferimento alla ex? E mentre le voci girano, lui continua a vivere con Noemi a Roma Nord e la Blasi se la spassa tra la neve con Bastian Muller e la compagnia storica di amici.

TOTTI IMBRONCIATO E ILARY FELICE

Nonostante Francesco Totti viva con Noemi Bocchi e Ilary Blasi frequenti Bastian Muller, non c’è giorno dalla loro separazione che le loro vite parallele non vengano confrontate in un mix contrapposto di sentimenti. I fan seguono trepidanti la situazione sentimentale dei due ex tra alti e bassi. In questo momento in cui l’ex capitano appare stabile, ma meno sorridente, la conduttrice tv si mostra bellissima, sexy e felice più che mai. Accanto all’imprenditore tedesco pare aver davvero voltato pagina. Dall’addio a Totti non fa che prendere aerei e volare per il mondo, godendosi appieno quello che la vita gli offre. Ha incontrato sulla sua strada il manager vichingo e la nuova liaison le ha fatto riscoprire i brividi della passione. Con lui è stata in Thailandia a Capodanno, a Parigi per un romantico weekend, ora in Trentino sulla neve. Non si è persa un fine settimana tra Roma e ovunque la porti la felicità. Ben diversa la storia di Totti. Anche lui ha viaggiato con Noemi Bocchi: dal debutto a Dubai alla vacanza in Florida. Ma l’ex capitano mostra soprattutto una routine stabile e solida a Roma, dove va al ristorante, a scuola a prendere la figlia, gioca a fare il tiktoker.