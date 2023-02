Bridgerton 3, Phoebe Dynevor non ci sarà: “La guarderò da spettatrice”

Come annunciato in esclusiva da Phoebe Dynevor a Screen Rant, Daphne Bridgerton non sarà presente nei nuovi episodi

Phoebe Dynevor non sarà presente nella terza stagione di Bridgerton. Screen Rant ha intervistato l’attrice sul red carpet del film Fair Play al Sundance Film Festival raccogliendo alcune anticipazioni sul futuro dell’acclamata serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

BRIDGERTON 3, PHOEBE DYNEVOR ANNUNCIA LA SUA ASSENZA

Triste aggiornamento per i fan di Daphne Bridgerton. Il personaggio interpretato dall’attrice britannica non comparirà nei nuovi episodi della serie. Phoebe Dynevor ha rilasciato un’intervista a Screen Rant a cui ha rivelato in esclusiva un’importante novità sulla produzione.

L’attrice ha infatti annunciato che non ci saranno evoluzioni del suo personaggio nei nuovi episodi lasciando aperto uno spiraglio per il futuro: “Purtroppo non nella terza stagione. Potenzialmente in futuro. Ma la terza stagione sono entusiasta di guardarla come spettatrice”.

Le parole di Phoebe Dynevor hanno subito riscosso grande attenzione, non resta quindi altro da fare che attendere per scoprire gli eventuali sviluppi del suo personaggio all’interno della serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Stando a quanto rilanciato anche da Screen Rant, se il centro della prima stagione è stato il rapporto tra Daphne e Simon e quello della seconda la relazione tra Anthony e Kate, i nuovi episodi seguiranno Colin e Penelope, interpretati rispettivamente da Luke Newton e Nicola Coughlan.