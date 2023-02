Ambra Angiolini e Asia Argento amiche all’improvviso: “Incredibile averti incontrato solo ora”

Le due attrici condividono una foto insieme a letto e si scambiano dediche dolcissime

Ambra Angiolini e Asia Argento, le amiche che non ti aspetti. Le due attrici hanno postato su Instagram una foto in coppia, distese sul letto in biancheria intima azzurra, e uno scambio di dediche piene di affetto e di stima reciproca. A quanto pare si sono conosciute sul set di una serie di cui sono protagoniste e tra loro l’intesa è sbocciata subito.

“A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e… viceversa”, scrive Ambra Angiolini accanto alla foto che la ritrae sul letto con Asia Argento. La sua amica risponde nei commenti: “È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you AA”, e i cuori dei follower battono forte nel vederle vicine e affiatate.

UN PROGETTO INSIEME

Sembra che a far scoccare la scintilla dell’amicizia tra Ambra Angiolini (45 anni) e Asia Argento (47) sia stato il lavoro. Le due sarebbero impegnate, secondo Adnkronos, sul set di una serie tv di cui però non si conosce ancora nessun altro dettaglio. Anche l’hashtag utilizzato dalla ex ragazza di “Non è la Rai”, #inprogress, sembra confermare questa ipotesi. Nei commenti al post c’è già fermento, perché la curiosità di vederle insieme è tanta.

TUTTI GLI AMORI Chissà quante cose avranno da raccontarsi due amiche come Ambra Angiolini e Asia Argento! A partire dalle vite sentimentali di entrambe, segnate da grandi amori e grosse delusioni. La prima è stata sposata con Francesco Renga, da cui ha avuto Jolanda (che di recente ha commosso tutti con il suo sfogo social) e Leonardo. Il loro amore è finito e l’attrice ha vissuto la separazione come un fallimento, anche se tra loro il rapporto resta splendido. Per quattro anni è stata legata a Massimiliano Allegri, ma tra loro è finita piuttosto male. Di recente è stata avvistata con Francesco Scianna e sembrava che tra loro ci fosse del tenero, ma dopo la paparazzata non se ne è più parlato. Anche Asia ha due figli, Anna Lou e Nicola: la prima nata dalla relazione travagliatissima con Morgan e l’altro dal matrimonio con Michele Civetta. La storia sentimentale con Antoine Bourdain è finita tragicamente con il suicidio dello chef e successivamente è stata legata a Fabrizio Corona. Ora è felice con il fidanzato Michele Martignoni, con cui è uscita allo scoperto in estate. Le due attrici si sono sempre osservate a distanza senza mai avere occasione di incontrarsi, ora che finalmente si sono trovate potranno recuperare tutto il tempo perso.