Stasera andrà in onda “A casa di coso”. Interverranno Fabrizio Fornaci e Salvatore Marino

Stasera torna Sanremo e soprattutto ci sarà sul web A casa di coso, programma di Roberto Corradi, che commenterà le cinque serate del festival. Si comincerà stasera alle 21. Questi gli ospiti: Giancarlo Magalli, Federico Capranica, Igles Corelli, Lallo Circosta, Luca Telese, Fabrizio Fornaci e tanti altri.

In collegamento, compariranno: Paola Tiziana Cruciani, Rodolfo Laganà, Domenico De Masi, Bebo Storti, Salvatore Marino. Fabrizio Fornaci, il bravo compositore di musica da film e programmi tv, sta avendo consensi importanti all’estero. In particolar modo in Francia. Il brano Bohemian Swing, dell’album Gypsy Jazz, è stato al tredicesimo posto della iTunes Top 200 Tracks France Jazz Chart. Non è la prima volta che un brano tratto da Gypsy Jazz ottiene successo all’estero: a novembre 2019, Happiness è stata prima in classifica in Nuova Zelanda nella iTunes Top 200 Tracks New Zeland Jazz Chart. Per dirvi quanto è importante il nome di Fornaci all’estero vi diciamo che un suo brano è stato scelto per far parte di una puntata della celebre serie Legends of Tomorrow (l’episodio Romeo vs Juliet, compone la quinta stagione del telefilm). Per l’Italia Fornaci, tra le altre cose, ha composto colonne sonore per i documentari di Geo e del programma Passato e presente. E’ uscito, su Spotify e su tutte le piattaforme musicali, Cinematic Chords , che raccoglie brani eseguiti con la chitarra scritti per essere inseriti in film e documentari. Salvatore Marino, l’altro ospite di stasera, è il celeberrimo eclettico attore, interprete di film e fiction di successo. Marino è lungimirante: sa guardare al futuro e capire dove sta andando il cinema. Per questo si è inventato Il Vertical Movie Festival. Il festival celebra e premia i cortometraggi girati in verticale con il telefonino o strumenti, figli delle nuove tecnologie. Marino, di recente, ha fatto faville a teatro con “A spasso con Daisy”, celebre adattamento teatrale del classico film hollywoodiano. Lo spettacolo è andato in scena il 22 e il 23 gennaio al Teatro Ciak di Roma, riscuotendo grande successo. Il programma potete vederlo qui.