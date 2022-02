Italian Horror Fantasy Fest, è tempo di premiazioni

Venerdi 4 Febbraio al Nuovo Cinema Aquila (Roma), si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’ IHFF21. A seguire la proiezione del film La Casa del Sabba di Marco Cerilli. Ingresso libero sino a esaurimento posti e nel rispetto delle normative vigenti. La serata sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Festival

Venerdì 4 Febbraio 2022, presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma, in via L’Aquila 66/74, si svolgerà a partire dalle ore 20 la cerimonia di premiazione dell’Italian Horror Fantasy Fest 2021, durante la quale verranno decretati i vincitori dei premi per il miglior lungometraggio e il miglior cortometraggio, oltre a quello alla continuità nella tradizione dell’horror e del fantastico italiano e all’assegnazione di un riconoscimento speciale in memoria di Bruno Mattei, cineasta stracult che diresse, tra gli altri, Virus – L’inferno dei morti viventi e Rats – Notte di terrore.

Tra i social media partner dell’evento, anche il gruppo Ore d’orrore, che consegnerà sei premi extra per le categorie miglior film, miglior regia, migliore fotografia e migliore sceneggiatura, oltre a due alla carriera in corso.



Insieme all’ideatore e direttore artistico Luigi Pastore, saranno presenti alla premiazione tutti i componenti della giuria di qualità: il presidente Claudio Fragasso, regista de La casa 5 e Palermo Milano solo andata, Silvia Collatina, attrice la cui filmografia include Quella villa accanto al cimitero e Murderock – Uccide a passo di danza di Lucio Fulci, Paolo Nizza, giornalista di Sky Cinema che cura la rubrica Mister Paura, e Gabriele Albanesi, del quale è recentemente uscito in streaming e in home video il thriller Bastardi a mano armata.

Il produttore Gianni Paolucci, gli sceneggiatori Rossella Drudi e Antonio Tentori, il mago degli effetti speciali Sergio Stivaletti e i registi Antonio Bido e Dario Germani sono gli ospiti previsti nel corso della serata, durante la quale verrà proiettato il film horror La casa del sabba di Marco Cerilli, in vista della presentazione al mercato presso il Festival di Berlino e di un imminente tour promozionale in giro per l’Italia.

Girato nella drammatica era del Covid-19, La casa del sabba – che verrà introdotto dal produttore Luigi Pastore e dal regista – è una rivisitazione del filone sulle case maledette e sulla possessione diabolica, in cui però la figura del demone assume un aspetto grottesco più che sinistro e inquietante.

Sono interpreti del film Marco Aceti (Lettera H), Corinna Coroneo (Reverse), Marco Cerilli, Franco Nacca, Chiara Pavoni (Violent shit: The movie), Nicole Stella, Fiorella Franco e Matteo Pastore.



Condotta dal critico cinematografico Francesco Lomuscio, la serata si svolgerà con ingresso libero, fino ad esaurimento posti, e nel rispetto delle normative vigenti; sarà inoltre seguibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale e in crossposting sui canali social dei gruppi media partner: Essere Horror, Film horror… che passione, Horror Italia 24, Horror Obsessed, La cripta di Matt, Nocturno, Ore D’orrore, Profondo Rosso Store, Zio Tibia Horror Picture Sho