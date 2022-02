I primi 40 anni di Radio DEEJAY raccontati da Linus

40 ore di diretta per 40 anni di storia per festeggiare quello che non è un traguardo, ma un nuovo punto ripartenza. Ripercorriamo questi lunghi anni attraverso il ricordo del suo direttore, Linus

Era il primo febbraio del 1982 quando Radio DEEJAY andava on air. Sono passati 40 anni, 40 anni che l’hanno vista crescere accompagnando i cambiamenti della società. 40 anni che la famiglia di Radio DEEJAY celebra con una lunga festa radiofonica. 40 anni di Radio DEEJAY in 40 ore. Tutte le voci della radio, un palinsesto rivoluzionato e grandi ospiti per ripercorrere insieme i primi 40 anni di Radio DEEJAY.



Noi siamo stati a casa DEEJAY, nella storica sede di via Massena, ad incontrare chi questi anni li ha praticamente vissuti tutti, Linus. Da questo incontro è nato un racconto vivo ed emozionate che ne ripercorre i momenti più significativi.