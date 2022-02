I Måneskin tornano a Sanremo: la fotostoria dal debutto al trionfo di oggi

Dopo un anno di successi internazionali, Damiano e soci tornano sul palco che li ha consacrati, un anno dopo. Le tappe dell’ascesa, dagli esordi all’apertura del concerto dei Rolling Stones

«Di sicuro non ci fermeremo una volta usciti da qui. Anzi, continueremo sempre di più, sempre di più». A pronunciare questa frase dallo schermo è Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin. Gesticola vistosamente con la mano destra, mentre parla, come a voler dare un corpo, una dimensione fisica a quel «sempre di più». Vicino a lei ci sono gli altri membri della band romana: il cantante Damiano David, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio. Il video in riproduzione risale al dicembre 2017 ed è il racconto dell’esperienza del gruppo all’interno dell’undicesima edizione di X Factor, alla vigilia della finale che i Måneskin avrebbero da lì a poco concluso classificandosi al secondo posto.

In effetti Victoria non sbagliava: una volta conclusa la positiva esperienza nel programma, quel «sempre di più» è arrivato. Uno strepitoso successo prima nazionale, con la vittoria di Sanremo 2021, e poi internazionale.

Adesso come nelle migliori storie, dove i protagonisti ormai trasformati tornano nel luogo delle origini, i Måneskin tornano sul palco di Sanremo, un anno dopo, reduci dal giro del mondo. Sono i super ospiti della prima serata, quella di apertura. E promettono scintille.