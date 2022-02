Ed Sheeran è l’artista più ascoltato del mondo in radio nell’ultimo anno

Intanto si dà al cinema e sarà nel cast della prossima commedia d’azione britannica “Sumotherhood” di Adam Deacon

Ed Sheeran continua a collezionare record. E’ lui l’artista più ascoltato alla radio del mondo. Il cantante di “Shape on you” infatti è sul podio più alto della classifica stilata dagli analisti musciali della piattaforma Viberate con 4,3 milioni di ascolti all’anno. Lo segue con uno scarto di soli 100mila riproduzioni in meno Dua Lipa. Al terzo posto The Weeknd mentre in quarta posizione si piazzano saldamente i Queen. Ma per quanto riguarda la star inglese non è tutto. Per lui si aprono anche le porte del cinema: sarà infatti nel cast della prossima commedia d’azione britannica “Sumotherhood” di Adam Deacon, le cui riprese stanno per iniziare e che debutterà entro la fine dell’anno.



Mentre quindi con l’ultima sua hit “Shape of you”, il cantante inglese ha ottenuto a dicembre 3 miliardi di streaming su Spotify, prima canzone a raggiungere questo risultato, sembra che tra le sue intenzioni ci sia anche quella di seguire le orme di Lady Gaga o Ariana Grande, popstar mondiali che hanno conquistato anche Hollywood. Il ruolo di Ed Sheeran in “Sumotherhood” non è ancora stato svelato, ma tutto farebbe pensare che avrà a che fare con il mondo della musica.