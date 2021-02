«WeCrashed»: la prima volta di Anne Hathaway e Jared Leto per Apple

Apple Tv+ annuncia che i Premi Oscar Anne Hathaway e Jared Leto saranno i protagonisti di «WeCrashed», la miniserie che racconterà l’ascesa e la caduta della start-up WeWork

L’ambiziosa ascesa di WeWork, una delle start-up più redditizie degli ultimi decenni, e la sua inevitabile caduta diventano il fulcro della nuova serie originale ordinale da Apple Tv+ sotto la direzione di John Requa e Glenn Ficarra e l’ideazione di Lee Eisenberg e Drew Cervello. Si chiama WeCrashed e vedrà come protagonisti due premi Oscar, Anne Hathaway e Jared Leto, alla loro prima collaborazione insieme. La miniserie, che potrebbe essere composta da 6 o da 8 episodi, è ispirata al podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork e si concentrerà su un gruppo di personaggi egocentrici e narcisisti al lavoro sullo sviluppo di una società legata l’offerta di spazi di co-working per aziende e lavoratori freelance in giro per il mondo.

WeWork nasce, infatti, nel 2008 andando incontro all’esigenza, sempre crescente, di ricercare spazi a basso costo per poter lavorare e poter arginare la crisi economica di quegli anni: un’intuizione geniale che incontra subito un successo clamoroso salvo poi sgretolarsi pezzo dopo pezzo quando decide di quotarsi in borsa non ricavando nessun utile. Al momento non sono noti i ruoli che interpreteranno Leto e Hathaway: qualcuno ipotizza che potrebbero essere due personalità integrate nell’azienda, mentre qualcun altro crede che potrebbero essere due esterni che hanno contribuito a svelare le magagne dietro al sistema WeWork.

In qualsiasi caso, è chiaro che Apple stia continuando a investire in prodotti capaci di catturare l’attenzione del pubblico coinvolgendo nomi molto quotati dello star-system allo scopo di far crescere il numero degli abbonati e rimarcare la qualità della fattura. Al di là del rallentamento imposto dalla pandemia, sappiamo già che la piattaforma ospiterà nel prossimo futuro diversi progetti interessanti sulla carta come Shantaram con Charlie Hunnam, Severance con John Turturro, Patricia Arquette e Adam Scott; Physical con Rose Byrne; Mr Corman con Joseph Gordon-Levitt; Slow Horses con Gary Oldham e Kristin Scott Thomas; e Hedy Lamarr con Gal Gadot. Insomma, le risorse non mancano.

Vanityfair.it