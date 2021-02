Wanda Nara e Mauro Icardi, maxi furto da 400mila euro a Parigi: ecco cos’è stato rubato

I ladri sono entrati nella loro villa nella notte tra sabato e domenica. Le Forze dell’Ordine hanno immediatamente avviato un’indagine

Wanda Nara e Mauro Icardi sono vittime di un maxi furto da ben 400mila euro. I ladri nella notte tra sabato 30 gennaio e domenica 31 sono entrati nella loro super villa a Parigi e hanno portato via gioielli, orologi, accessori e capi di abbigliamento di lusso. Un bottino da mille e una notte che fa versare lacrime amare alla bionda showgirl e al calciatore.

I malviventi hanno approfittato dell’assenza della coppia e dei loro figli. L’ex capitano dell’Inter non c’era: era in trasferta con il Psg a Lorient. Secondo quando scrive il francese L’Equipe a dare l’allarme dell’avvenuto furto è stato la domenica mattina il personale di servizio alle dipendenze di Wanda e Maurito. L’argentina e il bomber vivono in una residenza bellissima con tanto di piscina interna a a Neuilly-sur-Seine, nella periferia chic della capitale francese.

I ladri sono entrati forzando con un’effrazione l’abitazione. Approfittando del fatto che nessuno fosse in casa, hanno comodamente fatto man bassa dei beni della coppia, ancora da quantificare con assoluta certezza. Le Forze dell’Ordine della Procura di Nanterre con un sopralluogo hanno rilevato tracce di Dna e impronte: con le indagini appena avviate stanno cercando di fare di tutto per scoprire chi è stato e metterlo in manette.

Sembrerebbe che ultimamente i calciatori del Paris Saint-.Germain siano presi di mira: solo la scorsa settimana, era stato il turno del portiere della squadra Rico.

