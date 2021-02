Sanremo 2021, Fedez non verrà eliminato. Ma l’organizzazione esprime «biasimo»

Lieto fine per Fedez e Francesca Michielin. Nonostante la story galeotta postata incautamente dal rapper (e subito dopo cancellata) in cui si sentiva qualche secondo della canzone che la coppia porterà a Sanremo, tutto è finito con una tiratina di orecchi. L’organizzazione e la direzione artistica della kermesse hanno infatti fatto sapere che «pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito». Il motivo? La durata dell’interpretazione nel video «risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione». Si chiude quindi così, almeno per ora, il «caso» Fedez, scatenato da un errore poi fatto detonare dai social: alcuni frammenti di un pomeriggio in sala prove a cui non era stato tolto l’audio per una svista. La clip in cui si sentiva un accenno del ritornello di «Chiamami per nome» era circolata subito. A far tremare era stato il regolamento del Festival, che prevede che i brani in gara debbano essere «nuovi» e i partecipanti si impegnino a «non eseguirli, diffonderli e/o utilizzarli» in anticipo. Tuttavia, già in passato aveva mostrato di essere fumoso e giuridicamente impreciso, permettendo di interpretare ogni episodio in vari modi. Infatti i precedenti non mancano e, come per Fedez, spesso si sono risolti senza conseguenze. Sono stati infatti tanti gli «assolti» nella storia del Festival: lo scorso anno è toccato a Riki, per aver pubblicato su Instagram una ventina di secondi della sua versione de «L’Edera». Ma era la cover, non il suo inedito, e se l’è cavata senza problemi. Nel 2018 niente squalifica per Ermal Meta-Fabrizio Moro, in gara con «Non mi avete fatto niente» (che poi vinse) e un ritornello dalle somiglianze con una canzone già pubblicata. Andando a ritroso, l’hanno spuntata Gigi D’Alessio e Loredana Bertè nel 2012 (ma la cantante nel 2008 era stata espulsa per plagio), Cristicchi nel 2006, Paola e Chiara nel 2005, protagonisti di vari episodi di spoiler. Sorte inversa, invece, è toccata a Jo Squillo nel 1992, squalificata per aver eseguito il brano sanremese. E a Ornella Vanoni nel 1996: il suo «Bello amore» era già andato in radio e fu espulsa, Infine, l’ultimo episodio: Riccardo Sinigallia, nel 2014.

Barbara Visentin, Corriere.it