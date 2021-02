Paura per Gabriel Garko in ospedale: lui rassicura ma scompare

Non sono bastate le sue rassicurazioni per far tranquillizzare i fan. La foto pubblicata da Gabriel Garko in ospedale con una flebo al braccio ha messo in agitazione i suoi numerosi seguaci.

“Oggi flebo, ma va tutto bene”, ha scritto senza però dare ulteriori informazioni sul suo reale stato di salute. Le preoccupazioni nascono soprattutto dal fatto che Garko ha recentemente contratto il Covid e questa ulteriore visita in ospedale potrebbe essere dovuta ad alcuni strascichi dell’infezione. “Ora sono immune e per un po’ sono tranquillo, ma metto sempre la mascherina”, aveva detto dopo la guarigione.

I suoi 550.000 follower però lo hanno sommerso di domande e di richieste di spiegazioni e per questo Gabriel Garko qualche ora dopo aver portato la foto con la flebo è dovuto intervenire nuovamente per dare qualche rassicurazione: “Volevo dirvi che sto benissimo, la flebo che ho fatto era per un reintegro di liquidi. Un bacio a tutti, buon weekend e grazieeeee”.

Con lui in ospedale c’era anche il suo compagno Gaetani Salvi, il 23enne napoletano che da qualche tempo fa coppia fissa con lui. Quello appena passato è stato per l’attore un anno molto impegnativo, dove ha fatto “coming out”, liberandosi di quel “segreto di Pulcinella” che si portava dietro fin dall’inizio della sua carriera. Durante una puntata del Grande Fratello Vip, aveva infatti ammesso che la storia d’amore con Adua del Vesco, ovvero Rosalinda Cannavò, era stata in realtà creata a tavolino.

Una confessione molto apprezzata sia dai fan che dagli addetti ai lavori e che a sua detta lo aveva liberato da un peso che ormai per lui era diventato insostenibile. Per questo dopo un periodo così intenso, i fan si erano allarmati per questa immagine di lui in ospedale. Dal momento delle rassicurazione però Garko non è più comparso sui social, alimentando i timori di qualche ulteriore problema di salute. C’è anche da dire che l’attore non è mai stato molto attivo sui social e quindi il suo stato di salute potrebbe non essere il motivo di questa “scomparsa”.

Roberta Damiata, ilgiornale.it