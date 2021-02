Ilaria D’Amico e il compleanno di Gigi Buffon in famiglia (allargatissima): “Festeggiamo con torta alle nocciole, film tutti insieme e… tanto amore”

Il portierone della Juventus compie 43 anni (in gran forma) circondato da figli e compagna. Con il suo dolce preferito e tanti giochi d’amore.

Gigi Buffon compie 43 anni e festeggia con la sua grande famiglia: Ilaria D’Amico e i figli. Louis Thomas 13 anni, David Lee, 11 (avuti da lui con Alena Seredova), Pietro, 10 (nato dalla relazione di lei con Rocco Attisani) e il loro Leopoldo Mattia, 5 anni. Una dolcissima mini squadra di calcio che ha fatto festa con il portierone della Juventus, tra film in tv e torta alle nocciole. “Gigi è così in forma alla sua età perché è felice e innamorato”, dice Ilaria.

“FESTEGGIO DA PERSONA FELICE” – Sui social il portiere bianconero ha ringraziato la squadra per gli auguri: “Grazie ai miei compagni, grazie alla Juventus, grazie ai nostri tifosi, grazie a tutti per la bella serata di ieri sera! Se oggi festeggio il mio compleanno da persona felice è anche grazie a voi!”. Poi, a casa, sono cominciati le celebrazioni in famiglia.

“LA SUA TORTA PREFERITA” – La torta cioccolato e nocciole “molto sabauda, tra le preferite di Gigi”, che piace anche a tutti i ragazzi. Il regalo che lei gli ha fatto e che non vuole svelare: “lo teniamo per noi”. La serata tutti insieme davanti a un bel film adatto ad ogni età: Ritorno al futuro 2. La giornalista e conduttrice 47enne rivela i dettagli della festa in famiglia in un’intervista a Tuttosport. “E poi abbiamo i nostri giochi: nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare”.

“GIGI È GIOIA DI VIVERE” – Ilaria racconta il “suo” Gigi. “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. È un ottimista. È gioia di vivere”. E svela il segreto della sua perfetta forma fisica, che fa restare lontana l’ipotesi di un ritiro: “Sta aspettando un segnale dal suo corpo per smettere, ma non arriva… Mi auguro di avergli dato energia con la felicità. L’amore fa fare tutto con entusiasmo. Per il resto i meriti sono tutti suoi”.

