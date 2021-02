“Belen Rodriguez è in attesa di una bambina”

La gravidanza di Belen Rodriguez è uno degli argomenti più caldi delle cronache rosa. La showgirl, infatti, sarebbe in dolce attesa del suo compagno Antonino Spinalbese, e stando a quanto affermato nello show di Tv8, Ogni Mattina, aspetterebbe una bambina. I dettagli che confermerebbero la notizia sono ormai molteplici, manca solo l’annuncio ufficiale della diretta interessata.

Ormai le cronache rosa non parlando d’altro, ma sono sempre più frequenti gli indizi che confermerebbero la gravidanza di Belèn Rodriguez. Un ulteriore accertamento viene fatto in diretta tv dal giornalista Sandro Pirrotta, il quale nella rubrica “Un Santo in paradiso”, che tiene quotidianamente durante lo show mattutino di Tv8, Ogni Mattina, ha confermato anche il sesso del nascituro, primogenito di Antonino Spinalbese. A quanto pare la showgirl argentina dovrà preparare un bel fiocco rosa.

La conferma della gravidanza

Stando a quanto ha dichiarato il giornalista tv, sembrerebbe proprio che non ci siano più dubbi sul fatto che Belen sia in dolce attesa, soprattutto dopo gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, dove sono ben evidenti delle rotondità nonostante l’outfit fosse stato scelto apposta per mascherare la gravidanza. Pirrotta, poi, svela anche che si tratta di una bambina e che, stando alle ultime dichiarazioni fatte dalla showgirl in materia di figli, potrebbe chiamarsi Tabita. Secondo coloro che sono stati vicini alla Rodriguez, i primi tre mesi non siano stati particolarmente tranquilli, infatti la showgirl sarebbe stata particolarmente soggetta a nausee, che entrata nel quarto mese di gestazione pare si siano diradate, consentendole di vivere in serenità questa dolce attesa.

Gli indizi sulla gravidanza

Tanti in queste settimane erano stati gli indizi che i fan più attenti non si erano lasciati sfuggire: dai vestiti larghi, agli scatti sospetti, fino al dettaglio del braccialetto anti-nausea che solitamente indossano le donne in dolce attesa. In uno scatto la showgirl aveva lasciato intravedere il bracciale, togliendo ogni dubbio avvalorato anche dai bene informati che hanno saputo qualche notizia in più sulla gravidanza. Finalmente la showgirl potrà coronare il suo sogno, dal momento che già qualche anno fa, poco dopo la nascita di Santiago, aveva espresso il desiderio di portare in grembo una “piccola Belen” ed è stato il suo compagno, Antonino Spinalbese, ad accontentarla.

