Uomini e Donne, trono over, puntata esplosiva: il cambiamento di Gemma Galgani

La Galgani, dopo aver congedato Marcello che ora sembra essere interessato a Barbara De Santi, ha conosciuto un nuovo cavaliere che si è presentato per lei, il signor Emanuele, suo coetaneo. Tina non ha perso occasione di far notare che la dama si è dimostrata ben poco interessata e, secondo la sua opinione, questo accade perché la Galgani è attratta solo da uomini più giovani. Ma la diatriba tra le due non finisce qui e oggi Tina mostrerà uno storico filmato del giorno in cui Gemma si è presentata per la prima volta nel parterre dell’over, ben dieci anni fa. L’opinionista fa notare il cambiamento della Galgani a suo avviso, completamente diversa. Secondo la Cipollari, Gemma ha fatto spesso ricorso alla chirurgia estetica nel corso degli anni. La donna appare meno truccata e con un abbigliamento più sobrio. La dama torinese ribadisce di non essere mai ricorsa a nessun intervento, scoppiando in lacrime nel rivedere immagini di dieci anni fa anche perché tiene a ribadire che Uomini e Donne è ormai la sua seconda casa.

comingsoon.it