Nicola Savino con la moglie Manuela Suma all’anteprima di ‘Odio l’estate’ a Milano

C’era anche Nicola Savino alla premiere milanese di ‘Odio l’estate’, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che è già in sala in tutta Italia. Il conduttore radiofonico e televisivo, attualmente al timone anche de ‘Le Iene’, ha calcato la passerella insieme alla moglie Manuela Suma. La coppia è insieme da tantissimi anni e si è anche sposata nel 2009. Dal loro amore è nata una bambina, Matilda. I due hanno posato sorridenti per i flash. Tra pochi giorni Nicola partirà in direzione Sanremo, da dove condurrà per la Rai ‘L’altro Festival’, il programma che quest’anno prende il posto del ‘Dopo Festival’ (e andrà in onda su RaiPlay).

Negli ultimi giorni il volto tv 52enne è stato al centro di una polemica proprio legata alla trasmissione sanremese. Elisabetta Gregoraci, nota showgirl, lo ha infatti accusato di aver spinto la Rai a farla fuori dal cast della trasmissione che andrà in onda nei giorni della kermesse musicale più famosa del Paese.

La Gregoraci ha dichiarato di essere stata a un passo dalla firma del contratto, ma che all’ultimo i vertici della tv di Stato si sarebbero tirato indietro per volontà di Savino, che non avrebbe gradito la sua presenza accanto. Le accuse sono però state rimandate al mittente. Il presentatore, voce arcinota di Radio Deejay, ha infatti replicato smentendo le circostanze riportate dalla mora calabrese.



