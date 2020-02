Gossip News: Sabrina Salerno torna sul palco, Gianni Sperti si sfoga

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Sabrina Salerno e le sue dichiarazioni su Sanremo, Gianni Sperti e la risposta che tutti stavamo aspettando, del flirt di Ludovica Pagani e di Serena Enardu.





SABRINA SALERNO: Sabrina torna all’Ariston e lo fa più in forma che mai! “Amadeus ha presentato tutte le donne come belle e a qualcuno ha dato fastidio. Una polemica inutile quella di enfatizzare la bellezza con la questione del passo indietro, frase che è stata fraintesa. Io ho un marito che da 30 anni, poveretto, sta al mio fianco e sa stare un passo indietro, come ci sto io quando è lui protagonista nel suo lavoro, ciò significa avere amore, protezione, supporto” ha dichiarato a “Leggo”. La bella cantante e showgirl ha rilasciato una lunga intervista dove ha dimostrato di essere prontissima ad esplodere sul palco di Sanremo 2020. In bocca al lupo!

GIANNI SPERTI: “Non amo stare in cima alla scala perché da lì puoi solo scendere. Preferisco restare un gradino sotto così da poter scegliere se scendere o salire”, ha scritto Gianni su Instagram… cosa avrà voluto dire? Sarà in risposta alla sua ex, Paola Barale? Chissà…

