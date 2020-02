Fabio Rovazzi sul red carpet del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo con la fidanzata Karen Kokeshi, di cui è innamorato pazzo

Fabio Rovazzi è arrivato insieme alla fidanzata alla premiere del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ‘Odio l’estate’ (nei cinema di tutta Italia da giovedì 30 gennaio). Sul red carpet a Milano ha posato con lei, Karen Kokeshi, nome d’arte di Karen Rebecca Casiraghi. La coppia è insieme solo da pochi mesi, ma in meno di un anno d’amore l’artista 25enne è sicuro di aver trovato la donna della sua vita. Entrambi vestiti in modo sportivo, ma non casual (in realtà si tratta di look costosi e ricercati), hanno posato per i fotografi sul tappeto rosso.

Recentemente Rovazzi ha spiegato quanto sia importante per lui Karen. “Siamo insieme da sette mesi, stiamo bene e siamo così uniti che a volte penso ci piacerebbe fonderci, essere davvero una cosa sola. Senza Karen mi sento perso. Quando siamo in mezzo a tanta gente, invece di guardarmi attorno cerco lei. E quando la trovo sto bene. È una donna pazzesca, di rara ironia”, ha detto al settimanale ‘Gente’.

Ha poi rivelato di averla conosciuta quando era ancora fidanzato con la sua precedente compagna, ma di aver subito percepito qualcosa. “Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati. Solo quando siamo stati liberi, e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa”, ha poi aggiunto. “Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Ma appena mi sono chiuso la porta di casa alle spalle, ho chiamato un taxi e sono tornato da lei: non ci siamo più separati”, ha quindi concluso.

gossip.it