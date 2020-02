Che dolce notte per Max Biaggi con Araba Dell’Utri

Sorrisi e sguardi infuocati per lʼex centauro e lʼattrice

Una cena a lume di candela a base di pesce tra brindisi, sorrisi e sguardi infuocati, poi via insieme in hotel. Tra Max Biaggi e Araba Dell’Utri sembra davvero essere scoccata la scintilla. Il settimanale Diva e Donna li ha fotografati insieme a Roma mentre si godono una romanticissima serata di coppia: che tra loro ci sia del tenero è innegabile.

Dopo la fine della relazione con Bianca Atzei, Biaggi sembra finalmente aver ritrovato l’amore accanto ad Araba. Lei è figlia di Alberto dell’Utri, fratello del più celebre Marcello (ex braccio destro di Silvio Berlusconi). Ha 34 anni, lo sguardo intenso e un passato da attrice. Lui, ex centauro, vive a Montecarlo ed è stato a lungo il compagno di Eleonora Pedron, con cui ha avuto due figli, Ines e Leon. Ora che i rapporti tra ex sono distesi, per Max è tornato il momento di prendersi cura del suo cuore, e per farlo ha scelto la Dell’Utri. Insieme sembrano complici e affiatati, ridono e si guardano negli occhi. Prima cenano immersi in un’atmosfera calda con le luci soffuse, poi si rifugiano in hotel per una notte lontano da occhi indiscreti.

tgcom.24.mediaset.it