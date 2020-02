Canale 5, domani tornano le “Storie di Melaverde”

Domani tornano su Canale 5, alle 11, 20, le Storie di Melaverde che raccontano il meglio di Melaverde. Edoardo Raspelli sarà a Pescara per scoprire un prodotto tradizionale nato proprio in queste terre abruzzesi dedite alla pastorizia ovina. Parleremo quindi di carne ovina e in particolare di Arrosticini: squisiti spiedini formati da piccoli pezzetti di carne infilati accuratamente su bastoncini di bambù…Vedremo come nascono industrialmente questi “piccoli prodotti”, seguendo tutte le fasi di lavorazione: dai primi tagli pregiati fino alla nascita di bocconcini precisi e gustosi, tutto questo con un metodo particolarissimo che permette a questi arrosticini di essere “Certificati”… vi racconterà come cucinarli secondo tradizione oppure gustarli in diverse ricette… Scoprirete quindi come oggi, un imprenditore, abbia deciso di rilanciare la carne ovina e questi piccoli prodotti in tutta Italia, mantenendo così viva l’attività della pastorizia nel suo territorio d’origine e facendo continuare la tradizione… tutto questo lo racconterà Edoardo Raspelli che durante questa puntata avrà un Incontro/Sfida con un personaggio curiosissimo… il nome Edolix non vi dice nulla?… comunque se siete curiosi di scoprire le specialità abruzzesi, domani guardatevi questa succulenta storia di Melaverde.