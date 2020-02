Benedetta Parodi, quattro nuovi tattoo in un giorno: ‘Mi sono rimbambita e a 47 anni ho deciso di…’

Benedetta Parodi a 47 anni si regala quattro nuovi tattoo in un solo giorno: si fa disegnare sulla pelle un’ala, simbolo di libertà, e tre cuoricini, quest’ultimi identici a quelli fatti dalle sue due figlie, Matilde, 17 anni, ed Eleonora, 15, in modo da portarle sempre con sé, ancora più profondamente, se possibile. La conduttrice, giornalista e scrittrice dal marito Fabio Caressa ha avuto pure un maschietto, Diego, che ha appena 10 anni.

Benedetta racconta i suoi nuovi quattro tattoo sul social e li fa vedere ai fan. “Mi sono rimbambita – sottolinea ironica – A 47 anni avevo voglia di fare questo tatuaggio che per me ha un significato molto bello e mi piace un sacco”. Sta parlando di quello raffigurante un’ala.

“Poi volevo fare qualcosa anche con le ragazze e così ci siamo fatte i tre cuoricini”, racconta ancora la Parodi. “E’ stata una giornata molto divertente, non è stato molto doloroso”, svela la mora, che poi ringrazia i tatuatori dello studio Cross The Line Tattoo di Gallarate.

Tre cuoricini sul polso e una piccola ala sulla parte laterale del polso, Benedetta Parodi ha ceduto al fascino dei tattoo e ne ha fatti quattro in uno stesso giorno.

Questi disegni vanno ad aggiungersi al primo tatuaggio, quello raffigurante una bacchetta magica a forma forchetta, in onore della passione per la cucina che l’ha resa celebre in tv, fatto nel 2016.

gossip.it