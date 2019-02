Domenica Rai3 trasmetterà una nuova puntata di “Grazie dei fiori”

Nonostante il luogo comune che le canzoni del Festival di Sanremo siano quasi sempre leggere, pensate per un pubblico che vuole soprattutto divertirsi, in realtà ce ne sono molte piene di contenuti forti e importanti, che si possono definire impegnate. È questo il tema della quarta puntata di Grazie dei Fiori, il programma condotto da Pino Strabioli, in onda domenica 3 febbraio alle 20.25 su Rai3, che questa volta esplorerà la continua oscillazione fra impegno e disimpegno nelle canzoni sanremesi, e non solo.

Ancora una volta con le testimonianze, gli aneddoti, le curiosità di due protagonisti d’eccezione, Renzo Arbore e Gino Castaldo. E con l’esilarante partecipazione di Elio e le Storie Tese, un gruppo che è riuscito spesso a conciliare impegno e disimpegno attraverso le armi affilate dell’umorismo e dell’ironia.