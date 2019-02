Stasera ci sarà, su Rai1, l’ultima puntata di “Superbrain”

Quarto e ultimo appuntamento, alle 21:25 su Rai1, con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana, condotto da Paola Perego e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Al fianco di Paola Perego, in questa nuova edizione, c’è Francesco Paolantoni.

Protagoniste del programma sono persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che vengono giudicate dal pubblico in studio e dalla giuria, composta da tre personaggi famosi, diversi ogni settimana. Per quest’ultima puntata in giuria ci saranno: Simona Ventura, Nancy Brilli e Max Giusti.

Anche quest’ultima settimana il pubblico vedrà all’opera sei “supermenti” che, grazie al loro talento (per i numeri, la memoria, o dotate di un senso particolarmente sviluppato), unito allo studio e a un pizzico di follia, daranno vita a momenti di grande spettacolo. Per la prova di un ragazzo di 12 anni, lo studio diventerà una vera e propria foresta di palloncini: il concorrente dovrà memorizzare un percorso illuminato e poi riuscire a individuare solo i palloncini gonfiati ad elio e lasciarli volare, tralasciando, invece, quelli che non volano. Dalla foresta di palloncini si passerà poi a una palude con la prova di un operatore faunistico e creatore di giardini ecosostenibili che dovrà riconoscere, ascoltandone il verso, la specie di 6 anfibi anuri (rane, rospi e raganelle) su 50. Ci sarà poi una supermente dalla supervista che dovrà essere in grado di individuare in poco tempo l’unico numero che rende differenti due riquadri apparentemente identici, contenenti prima 1.000 e poi addirittura 1.500 numeri, mentre un altro concorrente dovrà cimentarsi contemporaneamente con 5 cruciverba in una sfida di incastri e combinazioni fino all’ultima parola. Un’altra concorrente dovrà invece osservare dieci persone scelte dal pubblico e metterle in ordine di altezza dal più basso al più alto. Se lo farà in modo corretto, riuscirà a comporre la scritta Superbrain, visto che gli ospiti del pubblico sotto alla felpa indossano una maglietta con una lettera dalla S alla N. Ci sarà poi uno studente di odontoiatria che vedendo 20 modelle dovrà associare a ciascuna il proprio sorriso in un modo alquanto particolare, ovvero esaminando i 20 teschi a loro abbinati e i calchi in gesso delle loro bocche. Al termine della serata, la giuria sceglierà le tre prove migliori della puntata e sarà poi il voto del pubblico in studio a proclamare, tra i tre prescelti, il vincitore che si aggiudicherà un premio in gettoni d’oro.

Fuori gara, invece, si esibiranno come sempre i protagonisti del torneo internazionale, che vede sfidarsi, sulla stessa specialità, un concorrente delle precedenti edizioni italiane di SuperBrain contro un concorrente di una delle edizioni degli altri paesi (ben quattordici) in cui il programma è andato in onda. In questa ultima puntata la sfida sarà su un grande classico del programma, l’unico gioco che è stato realizzato da tutte le edizioni di Superbrain nel mondo: il Quadrato magico. Una sfida tra gioco e matematica, che vedrà in gara l’italiano Giuseppe Polone, il 72enne “matematico di strada”, e l’ingegnere spagnolo Martin Lopez. Chi dei due riuscirà a trovare i numeri giusti? Infine, per lo spazio “ExtraBrain”, questa settimana Paolantoni prenderà ispirazione da Piero Angela e nella rubrica “ExtraQuark” presenterà un concorrente in grado di misurare la temperatura dell’acqua col corpo. Per dare valore a questa scoperta, lo stesso Paolantoni potrebbe doversi immergere in una vasca piena d’acqua: non mancheranno le risate.