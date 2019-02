“Nuovi eroi”, gli appuntamenti della prossima settimana del programma in onda su Rai3

Quinta settimana di programmazione per “Nuovi eroi”, format originale firmato Stand by me in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì dalle 20:25: una puntata al giorno per raccontare storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che Stand by me con Rai3 ha raccolto grazie alla preziosa collaborazione con il Quirinale. Un soccorritore marittimo della guardia costiera che ha dedicato la sua vita al salvataggio di naufraghi in mare, una coppia che ha aperto una struttura di accoglienza per famiglie con figli malati, un operaio che rilevato la sua azienda per ridare un lavoro ai suoi colleghi licenziati: sono alcune delle storie in onda da lunedì 4 febbraio a venerdì 8 febbraio, raccontate dalla voce fuori campo di Veronica Pivetti e ricostruite attraverso interviste ai protagonisti, filmati e immagini di repertorio e suggestivi re-enactement.

Elvira D’Amato (ep. 21 – in onda lunedì 4 febbraio)

Una donna, una poliziotta che ha dedicato la propria vita e la propria professione all’aiuto degli altri. Elvira è la responsabile del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online e da quando è nata questa struttura ha risolto migliaia di casi, scandagliando le paludi del Dark Web e arrestando numerosi pedofili con la sua task force.

Enzo Muscia (ep. 22 – in onda martedì 5 febbraio)

Enzo a 20 anni inizia a lavorare come elettrotecnico per una grande azienda della sua città, Saronno. Fa rapidamente carriera e ne diventa il direttore commerciale ma un giorno la multinazionale decide che la filiale italiana deve chiudere, lasciando a casa centinaia di lavoratori. Enzo decide così di investire tutti i suoi risparmi per rilevare l’azienda e piano piano riesce a riassumere alcuni dei dipendenti che erano stati licenziati.

Milena Bethaz (ep. 23 – in onda mercoledì 6 febbraio)

Nel 2000 Milena, fresca vincitrice dei mondiali di corsa in altura, è appena diventata guardaparco del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ma un giorno, durante un’uscita, viene colpita da un fulmine. Il corpo di Milena viene attraversato dal fulmine e lei rimane gravemente ustionata e ferita. Segue un lungo periodo di operazioni, cure e riabilitazione ma, grazie alla sua determinazione, Milena dopo 15 anni riesce a tornare al suo lavoro e nel 2015 compie la straordinaria impresa di scalare i 4061 metri della vetta del Gran Paradiso.

Giuseppe La Rosa (ep. 24 – in onda giovedì 7 febbraio)

Giuseppe è nato in Sicilia e la sua passione per il mare lo porta a diventare bagnino e poi ad indossare l’uniforme dei reparti scelti della Guardia Costiera. Si chiamano “Rescue Swimmer”, soccorritori marittimi addestrati a raggiungere a nuoto e portare in salvo le persone anche in condizioni particolarmente avverse. Nell’estate del 2005 Giuseppe, insieme alla sua squadra, riesce a salvare in un solo giorno decine di naufraghi in balia delle onde.

Fiorella Tosoni (ep. 25 – in onda venerdì 8 febbraio)

Dopo aver perso il loro primogenito Andrea a causa della leucemia, Fiorella e suo marito Nicola decidono di dedicare la loro vita ad aiutare i bambini malati e le loro famiglie. Così fondano l’associazione Andrea Tudisco Onlus che dal 1997 a Roma offre supporto e accoglienza alle famiglie costrette a trascorrere lunghi periodi lontano da casa per curare i propri bambini affetti da gravi patologie.

Nuovi eroi è un modo per raccontare la forza dell’Italia esaltando l’eccellenza e la normalità di azioni che possono essere compiute da chiunque, perché gli eroi esistono, sono persone normali e vivono in mezzo a noi. Nuovi eroi è un format originale Stand By Me prodotto da Rai3. Simona Ercolani è il produttore creativo, a cura di Andrea Felici, scritto da Tommaso Vecchio. Regia di Giacomo Frignani. Sigla: Paolo Fresu e Emanuele Contis.