Le Winx compiono quindici anni. E sono pronte per la magia del film

Una mostra a Milano celebra le fatine. In arrivo la nuova serie e il «live action»

Le fatine Winx festeggiano un compleanno importante, quindici anni del Winx Club. Nel 2004 debuttava infatti su Raidue la prima serie delle magiche eroine nate da un’idea di Iginio Straffi, presidente e amministratore delegato del Gruppo Rainbow.

E il 2019, per l’occasione, si apre con una mostra a loro dedicata «15 years of magix» (fino al 12 maggio a WOW Spazio Fumetto di Milano). Adorate dai bambini incarnano valori di lealtà, amicizia, coraggio. In questi anni le loro avventure hanno raggiunto più di cento paesi, tra film e serie tv.

La mostra racconta un successo di portata internazionale, con un dna italiano: dai primi bozzetti originari, ai costumi scintillanti, fino ad anticipazioni e contenuti esclusivi della nuovissima ottava serie, prevista per aprile su Rai YOYO. Un viaggio che mette in luce l’evoluzione del design e della grafica del progetto Winx, anche attraverso abiti originali delle trasformazioni, pezzi rari della linea di giocattoli a loro ispirata e i primi numeri di fumetti a loro ispirati. Nell’esposizione milanese anche aree interattive, fotoset, proiezioni oleografiche, statue, persino un karaoke per cantare le canzoni più famose. Ma quest’anno le fatine in questione saranno protagoniste di varie eventi. Ci sarà una partnership tra Rainbow e il Politecnico di Milano, che coinvolgerà gli studenti di design, chiamati a realizzare un concept di lifestyle ispirato al mondo delle Winx, ed i migliori lavori verranno esposti al Fuori Salone durante la Design Week di Milano. Rainbow è anche attenta ai giovani appassionati di grafica: «Abbiamo fondato 13 anni fa uno studio di animazione a Roma, la Rainbow CGI, e a distanza di poco la Rainbow Academy, per formare ragazzi che amano questo mestiere e che spesso non hanno la possibilità di confrontarsi con dei professionisti», spiega Straffi.

«Sempre con quest’ottica di far sorridere e divertire i bambini di tutto il mondo ci siamo dedicati a Winx 8, serie che uscirà in primavera: abbiamo rinfrescato la grafica e anche le storie che andremo a raccontare, sperando che anche a distanza di 4 anni dall’ultima serie, possa ottenere ancora il favore dei bambini. Allo stesso tempo con Netflix stiamo preparando una nuova sfida: trasporre in live action tutta la saga delle Winx, per soddisfare milioni di fan in tutto il mondo che oggi sono teenager ma anche, molto spesso, ventiquattrenni o venticinquenni, che vogliono ancora emozionarsi e divertirsi con le avventure delle Winx».

Winx tocca anche il mondo del cooking. Rainbow, in collaborazione con Ampi – Accademia maestri pasticceri italiani, inviterà le fan di tutto il mondo a partecipare, da marzo, ad un contest per realizzare la Winx Birthday Cake, la torta perfetta a tema Winx. In palio l’esclusiva possibilità di frequentare una masterclass di pasticceria diretta da Ampi. E la saga delle Winx continua…

Lorenza Sebastiani, il Giornale