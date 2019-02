Jennifer Lopez sexy sui social. Quel like sospetto da parte del suo ex

Jennifer Lopez appare su instagram in tutta la sua fulminante bellezza, anche il suo compagno apprezza la foto.

È una vera icona di moda e stile. Cantante, attrice e presentatrice, Jennifer Lopez – da tutti soprannominata semplicemente J. LO. – a 49 anni conserva ancora il suo fascino che non muta nel tempo. L’attrice sa come mantenersi in forma e non smette mai di stupire i suoi fan con foto e video in cui compare in tutta la sua fulminante bellezza.

Come è successo qualche giorno fa. Jennifer Lopez ha pubblicato un selfie in cui mette i mostra il suo fisico snello e il sorriso smagliante. Una foto che non è passata inosservata al suo attuale compagno, Alex Rodriguez, e al suo ex: il rapper P. Diddy. Il compagno della Lopez, sotto alla foto incriminata, ha commentato con un “Sono molto fortunato”, il rapper invece che per anni è stato legato alla superstar, ha pubblicato un emoticon a forma di cuore. I fan sono impazziti e sono partite subito le illazioni su questo scambio di commenti. Sicuramente Jennifer Lopez ha mantenuto i rapporti con il suo ex ma, stando ai ben informati, si è trattato di un gesto amichevole che i due si sono scambiati sui social.

L’attrice ha da poco terminato una dieta di dieci giorni senza zuccheri e carboidrati e, insieme al compagno, ha immortalato i momenti salienti su instagram. Tra i due c’è un amore anche per il wellness e la forma fisica.

Carlo Lanna, il Giornale