Forum cambia giudice, Gianfranco D’Aietti prende il posto di Francesco Foti

Il settimanale Spy, in edicola da venerdì 1 febbraio, rivela il nome del nuovo giudice di “Forum”: Gianfranco D’Aietti, 71 anni, magistrato in pensione e docente di informatica giuridica, prenderà il posto di Francesco Foti, il popolare giudice del legal show più seguito d’Italia, sospeso dal programma perché coinvolto in una serie di intercettazioni scottanti registrate durante un’indagine della Guardia di Finanza. D’Aietti, che in passato era già stato ospite di Forum, prenderà servizio a metà febbraio. Intanto uno degli altri protagonisti dello show condotto da Barbara Palombelli, l’avvocato Nino Marazzita, difende il collega sospeso: «Sono veramente addolorato per Foti» – dice Marazzita – «è una persona simpatica che recentemente ha avuto un grave lutto. Penso che debba chiarire quanto prima, proprio per dimostrare la sua innocenza. Bisogna essere cauti in tema di intercettazioni, magari Foti stava parlando con un cliente e a volte al telefono ci si esprime in maniera sintetica, quindi estrapolando alcune frasi dal contesto…».

