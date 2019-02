Chris Hemsworth: “Ho scelto di essere Thor per comprare una casa ai miei genitori”

In una recente intervista Chris Hemsworth rivela che ha seriamente pensato di abbandonare la recitazione ma ha continuato solo per ringraziare i suoi genitori, il report da Men’s Health

Attualmente Chris Hemsworth è l’attore più richiesto di Hollywood ed è famoso prettamente per essere stato Thor nel celebre franchise Marvel, ma sono molti i film di spessore a cui ha preso parte.

Una vita vissuta al massimo ma sempre con piedi per terra. Sposato dal 2010 con Elsa Pataky e con tre figli a seguito, l’attore vive a Byron Bay in Australia, lontano dal lusso e dal flash dei fotografi, per far crescere i figli con valori sani. Eppure l’attore, come ha rivelato a Men’s Health, più volte aveva pensato di abbandonare la recitazione.

“Sì, stavo per mollare. Ho sempre voluto recitare, lo volevo fare a tutti i costi ma non potevo permettere che i miei genitori continuassero a pagare per i miei sogni. Volevo cambiare, non volevo fare più audizioni” rivela. “Avevo pensato di lasciar perdere e di tornare in Australia. L’ultimo provino era di Thor, non lo feci per me stesso ma per i miei genitori. Poi sono stato scritturato e tutto è cambiato. Li ho dovuti ringraziare, loro sono stati, per me, un’ancora di salvezza”

Durante l’intervista Chris Hemsworth parla anche della cura del suo fisico:”Va di pari passo con i ruoli che interpreto. L’imbarazzo però è sempre dietro l’angolo. Mantenermi in forma mi fa sentire meglio.” E sui ruoli che interpretato negli ultimi 10 anni: “Ho smesso di pensare a chi sarei dovuto essere. Così sono riuscito ad essere me stesso” conclude. In estate lo vedremo al cinema nel nuovo capitolo di Man in Black.

Carlo Lanna, il Giornale