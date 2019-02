Continua il grande successo di pubblico per la quinta serie di “Che Dio ci aiuti”. L’ appuntamento con la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci ha ottenuto un ascolto complessivo di 5 milioni e 302 mila spettatori pari al 21.5 di share. In particolare il primo episodio ha raggiunto 5 milioni e 5682 mila spettatori e il 21.2di share, mentre il secondo è stato visto da 4 milioni e 979 mila spettatori per uno share del 21.7. Molto bene a seguire la puntata di “Porta a porta” che ha registrato 1 milione 507 mila spettatori e il 13.3 di share.

Grande risultato su Rai2 per l’ultimo quarto di Coppa Italia tra Inter e Lazio che che ha segnato una media di 4 milioni 640 mila spettatori e uno share del 19.2. in particolare il primo tempo è stato visto da 4 milioni 527 mila e il 16.8; il secondo tempo da 4 milioni 474 mila con il 17.7; i tempi supplementari da 4 milioni 806 mila e il 23.3 saliti a 5 milioni 519 mila e il 33.3 durante i calci di rigore.

Su Rai3, infine, il film drammatico “Padri e figlie” è stato visto da 1 milione e 292 mila spettatori, pari ad uno share del 5. Sempre bene il programma “Nuovi eroi” che ha segnato 1 milione 463 mila e il 5.8

Sempre molta attenzione per l’informazione Rai: L’edizione delle 20 del Tg1 ha totalizzato 5 milioni 800 mila spettatori e il 24.1 di share, mentre l’edizione delle 13 del Tg2 è stata vista da 2 milioni e 349 mila, con il 15.9 e il Tg3 delle 19 si è attestato al 11.8 di share, pari a 2 milioni e 287 mila spettatori, saliti a 2 milioni e 743 mila (12.4 di share) nelle successive edizioni regionali curate dalla TGR.

Da segnalare nel day time di Rai1″ Vieni da me” con 1 milione 927 mila spettatori e uno share del 12.7, “L’Eredità” nel preserale, con un ascolto di 5 milioni e 534 mila spettatori e il 26.1 di share e “I Soliti Ignoti – Il ritorno”, nell’access prime time con 5 milioni e 682 mila e il 21.2 di share.

Nel complesso le reti Rai hanno superato il 40 di share in tutte e 3 le fasce orarie di riferimento: in prima serata, con 11 milioni e 846 mila spettatori e il 44.8 di share, in seconda serata con 5 milioni 530 mila e il 43 e nelle 24 ore, con 4 milioni 459 mila e il 40.