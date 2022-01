Uomini e donne, Giorgia Lucini conferma la rottura con il compagno

Solo pochi giorni fa si mostravano felici e complici insieme ai loro bimbi e alle rispettive famiglie, festeggiando il Natale.

Mercoledì 29 dicembre, come un fulmine a cielo sereno è arrivata la comunicazione di lei, Giorgia Lucini, che annunciava la necessità di prendersi un periodo di pausa da social senza spiegarne i motivi. Oggi, dopo essere stata sommersa dalle domande ha vuotato il sacco, dichiarando che a monte del suo periodo no c’è la fine del suo rapporto con il cestista Federico Loschi, padre dei suoi figli Riccardo e Tommaso, quest’ultimo nato lo scorso 8 marzo.

L’ex tronista ed influencer sottolinea come non ci sia un tradimento a monte della rottura ma parla di cose irrecuperabili per le quali l’amore non può vincere su tutto. Senza troppi giri di parole dichiara che la sua storia è giunta al capolinea.

Il cestista, dal canto suo, non dichiara nulla e tutti i followers della coppia si interrogano su cosa possa essere successo di tanto grave da chiudere una relazione che va avanti da anni e sulla quale l’ex tronista diceva di credere molto.



