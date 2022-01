Uomini e Donne, Ciprian Aftim pazzo di Andrea Nicole: “Soddisfi ogni bisogno”

Uomini e Donne, Ciprian Aftim e la dedica ad Andrea Nicole: “Chi non bacia è morto”

Ciprian Aftim e Andrea Nicole hanno deciso di viversi lontano da Uomini e Donne poche settimane prima delle festività natalizie, che hanno sfruttato per viversi a pieno godendosi uno dei momenti più belli dell’anno. Ciprian, che sin dal primo giorno ha esternato a tutti i suoi sentimenti per Andrea Nicole, nelle ultime ore ha voluto dedicare una dedica proprio alla fidanzata pubblicando una loro foto insieme allegando una citazione di Goethe: “Una donna e un bicchiere di vino soddisfano ogni bisogno. Chi non beve e non bacia è peggio che morto”.

Andrea Nicole confessa un suo obiettivo con Ciprian Aftim dopo Uomini e Donne: di cosa si tratta

Sin dall’addio a Uomini e Donne, consumatosi non senza polemiche, Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno dimostrato di fare sul serio trascorrendo insieme ogni momento in cui fosse possibile. Qualche giorno dopo le feste di Natale, Andrea Nicole ha rotto ulteriormente il silenzio a proposito di Ciprianspiegando che tra i due le cose vanno bene, e che in particolare ha un obiettivo da raggiungere in tempi neanche troppo lontani: andare a convivere.

Uomini e Donne, il riassunto dell’addio di Andrea Nicole e Ciprian Aftim: il motivo delle polemiche

Come detto poc’anzi, l’addio a Uomini e Donne di Ciprian Aftim e Andrea Nicole non è stato privo di polemiche: il corteggiatore, infatti, si è presentato a casa della tronista di nascosto, trascorrendo la notte con lei e tenendo all’oscuro la redazione, con l’ausilio della donna. Scoperta la situazione venutasi a creare, i due sono stati duramente attaccati sia da Tina Cipollari che in particolare da Gianni Sperti, che ha parlato di vera e propria presa per i fondelli a tutto il programma sin dall’inizio. I due, alla fine, hanno deciso di lasciare insieme il programma tra le lacrime e forse qualche incomprensione.



