Avanti un altro 2022, chi sono i nuovi ingressi nello show di Paolo Bonolis

Il 9 gennaio ritorna “Avanti un altro” lo show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Nell’undicesima stagione faranno il loro ingresso alcuni personaggi inediti, ecco chi sono.

A partire dal 9 gennaio 2022, torneranno le nuove puntate di Avanti un altro, lo show di Paolo Bonolis accompagnato da Luca Laurenti che torna nella fascia pre-serale di Canale 5. L’appuntamento, infatti, sarà la domenica alle ore 18.45 per poi riposizionarsi allo stesso orario tutti i giorni della settimana. Nella nuova stagione dello show, però, non mancheranno delle novità, come nuovi ingressi che andranno ad animare il cosiddetto Salottino in cui, sin dalle prime edizioni dello show, si sono presentati personaggi degni di nota.

I nuovi ingressi di Avanti un altro

Nuovi volti stanno per popolare il mondo di “Avanti un altro” e se ci sono alcuni personaggi, ormai diventati iconici, che sono stati confermati come Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri, e Lo Iettatore che ha il nome di Franco Pistoni, come si evince anche dal promo dello show, ci saranno degli ingressi a dir poco esilaranti, per i quali sono garantite grasse e grosse risate. Come al solito le personalità che mettono piede nel salottino, dovranno poi confrontarsi con i concorrenti e porre loro domande in base alle loro più profonde passioni. Tra i nuovi arrivati c’è Clayton Norcross, un ex volto di Beautiful, dove interpretava Thorne Forrester, che è comparso nella soap fino al 1989. A lui si affiancherà anche Marco Giusti, un noto conoscitore della settima arte, e infatti sarà suo compito porre domande sul cinema.

Le conferme del cast

Al momento pare che siano queste le new entry, ma ci sono anche delle conferme nel cast. Tornerà, infatti, la Bonas Sara Croce e al suo fianco ci sarà il Bonus Daniel Nilson e poi anche la Bona Sorte Francesca Brambilla. Non mancherà uno spazio appositamente creato per Carmen Di Pietro, in cui potrà dilettarsi nel leggere le sue poesie, e infine tornerà a far parte del cast anche il noto volto del web, Laura Cremaschi.

Fanpage.it