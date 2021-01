Rai, nuovo weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo, le loro creature di carta. Domani interverranno Emilio Gentile, Nicola Lagioia, Santino Fiorillo e Liana Orfei. Domenica, Strabioli torna con un nuovo appuntamento radiofonico. Su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella nuova puntata ascolterete Luciano Ceri, autore del libro Ascolta nel vento sui The Rokes, Shel Shapiro, storico leader dei The Rokes, e Paolo Jannacci.

