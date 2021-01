È morto Robert Hossein, protagonista del cinema e del teatro francese

È morto Robert Hossein, attore e regista francese noto per aver interpretato il ruolo di Jeoffroy de Peyrac nella serie di film Angelica. Nato a Parigi il 30 dicembre 1927, aveva appena compiuto 93 anni. È deceduto in ospedale in seguito a una crisi respiratoria secondo quanto ha reso noto la moglie, Candice Patou.

Figlio di André Hossein, compositore di origine iraniana, e di Anna Minkovskaja, attrice russa, Robert Hossein inizia a recitare a teatro nel 1948 in piccoli ruoli. Ma è il cinema a dargli nototorietà lavorando accanto a Brigitte Bardot in Il riposo del guerriero (1962) di Roger Vadim e in Madame Sans-Gêne (1961) di Christian-Jaque con Sophia Loren. È poi protagonista accanto a Michèle Mercier nei cinque film della serie Angelica dal 1964 al 1968. Vadim lo ha diretto anche in Il vizio e la virtù (1963), Un corpo da possedere (1972), Una donna come me (1973). Ha lavorato con Claude Lelouch in Un uomo una donna oggi (1986), Bolero (1981) e I miserabili (1995).

Tra i suoi successi anche i polizieschi Gli scassinatori (1970) di Henri Verneuil e Joss il professionista (1981) di Georges Lautner. Nel corso della sua carriera, ha lavorato anche nel cinema italiano interpretando, tra gli altri, Nell’anno del Signore (1969) di Luigi Magni, film storico-risorgimentale dove veste i panni del rivoluzionario Leonida Montanari. “È stato attore, autore, regista, principe del teatro popolare” lo ricorda su Twitter il presidente del Festival di Cannes, Gilles Jacob. “Aveva un sorriso affascinante, occhi di velluto e una bella voce: tanti vantaggi per un uomo che aveva lo charme di Robert Hossein”. Robert Hossein si è sposato tre volte, la prima nel 1955 con l’attrice Marina Vlady da cui ha avuto due figli, Igor e Pierre. Nel 1963 il matrimonio con Caroline Eliacheff da cui è nato Nicolas. Nel 1976 le nozze con Candice Patou, anche lei attrice, da cui ebbe l’ultimo figlio, Julien.

Repubblica.it