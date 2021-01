David Beckham, i «ragazzi» sono grandi

L’ex calciatore ha condiviso su Instagram una foto insieme ai figli, Cruz e Brooklyn. Sorridono, con uno stesso sorriso. E, nel guardare l’obiettivo, sembrano promettere che, tra matrimoni e adolescenza, non perderanno mai la voglia di stare insieme, bambini gli uni, papà gli altri

David Beckham, l’ultima foto condivisa online, l’ha accompagnata con due sole parole: «I ragazzi», ha scritto su Instagram, a corredo di un’immagine insieme ai figli. Nello scatto, i tre si abbracciano e, sorridenti, di un sorriso pressoché identico, guardano l’obiettivo. Cruz Beckham ha i capelli ossigenati, più biondi di quanto il padre abbia mai osato. Brooklyn



Beckham, promesso sposo di Nicola Anne Peltz ha gli stivali alti, verdi, in plastica. All’anulare sinistro, sembra portare una fede, simbolo di un matrimonio che si dice essere avvenuto in gran segreto e di un’età diversa, ormai adulta.

Brooklyn Beckham e Cruz, nato nel febbraio 2005, non sono più i bambini di un tempo, i piccolini cui papà David e mamma Victoria hanno dedicato foto, messaggi, tatuaggi. Sono «ragazzi». Uomini, ormai. Ma, nel loro sguardo di adulti, nella serenità che campeggia sul volto di David Beckham, sembra possibile leggere una promessa. Come se l’ultima tra le foto pubblicate dall’ex calciatore dicesse al tempo di scorrere pure, inesorabile. Ché tanto la ferma volontà di rimanere ciascuno nel proprio ruolo, padre l’uno, figli gli altri, nemmeno il suo incedere cieco potrà mai portargliela via.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it