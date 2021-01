Canale 5, stasera andrà in onda un documentario sui Beatles

Stasera, in seconda serata e in prima tv su Canale 5, arriva “The Beatles” documentario del premio Oscar Ron Howard.

La musica dei Beatles è sempre irresistibile, vederli e sentirli in registrazioni di concerti live è estasiante.

Il documentario di Ron Howard “The Beatles” racconta tutta la carriera dei favolosi quattro di Liverpool, dagli inizi al Cavern Club nel 1962, fino all’ultimo concerto improvvisato sul tetto dei loro uffici nel 1969 a Londra. Folle oceaniche di gente che urla, canta, si diverte, che si lancia contro la polizia per inseguire la band. Tutto è testimoniato dai filmati inediti girati dai fan e da dietro le quinte. Il racconto fa rivivere come i Beatles, con la loro rivoluzione culturale, abbiano cambiato il mondo della musica.

In questo documentario, per la prima volta, vengono mostrati 30 minuti esclusivi della storica performance allo Shea Stadium nel 1965, davanti a 55mila persone. L’evento venne filmato con ben 14 telecamere 35mm.