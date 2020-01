Rai3 e Rai Storia, oggi torna “Passato e presente”

Cambridge, anni ’30. Cinque studenti della celebre università britannica vengono reclutati come spie dall’Unione sovietica. Kim Philby e i suoi amici costruiscono coperture di facciata: apparentemente si comportano come uomini di destra ma, in realtà, sono fedeli alla causa comunista. A “Passato e presente”, in onda alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, il professor Mauro Canali e Paolo Mieli ripercorrono la storia delle spie di Cambridge. I cinque ricoprono ruoli strategici, si infiltrano nei servizi segreti occidentali. Abili doppiogiochisti, riescono a tessere trame segrete per decenni, attraversando la seconda guerra mondiale, fino a comporre scenari decisivi per la guerra fredda negli anni cinquanta. Le loro azioni si intersecano più volte nel corso degli anni con le sorti dell’Europa. Quando il gioco si scopre, quelli che per l’occidente sono traditori per l’Unione Sovietica diventano eroi.