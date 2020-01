Rai1, stasera andrà in onda “Non buttiamoci giù”

Stasera, mercoledì 1 gennaio su Rai1, alle 14.00 andrà in onda “Non buttiamoci giù”, film del 2014 diretto da Pascal Chaumeil, adattamento di un noto romanzo di Nick Hornby.

Martin, Maureen, Jess e J.J. si incontrano la notte di Capodanno in cima ad un palazzo di Londra, senza conoscersi, ma per il medesimo motivo: tentare il suicidio. La presenza degli altri spinge ognuno a rinunciare e a stringere un legame. Uniti dal desiderio di non ricadere nel baratro della voglia di morire cominciano a frequentarsi, subendo però anche la pressione dei media.Decideranno di darsi sei settimane di tempo e incontrarsi di nuovo nello stesso luogo per vedere come si sono evolute le loro vite.