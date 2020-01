Irene Ferri in ospedale dopo lite con edicolante: “Colpita alla nuca”

Un acceso diverbio, poi l’aggressione. Dimessa con tre giorni di prognosi, l’attrice ha querelato la donna

Una fine dell’anno burrascosa per Irene Ferri, aggredita domenica in pieno centro a Roma da una edicolante. Una lite sfociata in violenza, con l’attrice soccorsa dall’ambulanza e trasportata in ospedale.

A far chiarezza sulla vicenda, dopo il tam tam mediatico scatenato dalla notizia, è il legale della Ferri, Cesare Gai. “In relazione ai numerosi articoli di stampa che riportano lo spiacevole episodio di cui è stata suo malgrado protagonista l’attrice Irene Ferri – si legge nella nota -, si intende precisare che a seguito dell’ingiustificaata e inaccettabile aggressione subita, tale risultando la reale dinamica dell’evento, la mia assistita ha subito lesioni tali da rendere necessario l’accesso a struttura ospedaliera dalla quale è stata dimessa con prognosi iniziale di tre giorni salvo complicazioni”.

Precisazioni anche sulla dinamica: “La Ferri, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata proditoriamente colpita alla nuca ed ha già presentato rituale querela per ottenere doverosa tutela nelle opportune sedi giudiziarie”. Appuntamento, dunque, in tribunale.

