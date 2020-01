Fabio Volo in crisi con moglie Johanna?

Gossip da social, ma le ultime stories Instagram sembrano smentire tutto

“Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”. E ancora: “Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive e crescere forte”. Queste frasi, pubblicate su Instagram da Johanna Maggy, hanno fatto ipotizzare a qualcuno che ci fosse aria di crisi con il marito Fabio Volo.

Si tratta di suggestioni e ipotesi avanzate sui social da alcuni utenti, ma che al momento non trovano conferme. Anzi, nelle ultime ore la coppia ha pubblicato una serie di stories Instagram che sembrerebbero smentirle. In una l’attore e conduttore ironizza sulla cucina islandese, in un’altra la blogger canta mentre è alla guida dell’auto insieme al marito.

I due, infatti, insieme ai figli stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Islanda, Paese di origine della donna, ed effettivamente sembrano tutto tranne che una coppia in crisi.

Ma si sa, giudicare dai social è sempre difficile, oltre che sbagliato. Arriveranno commenti ufficiali da parte degli interessati o gli stessi preferiranno ignorare i pettegolezzi?



(gossipblog.it)