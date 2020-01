Alberto Matano pronto alle nozze? Mara Venier lo stuzzica, lui: “Tu mi farai da testimone”

A ‘Domenica In ‘ il simpatico siparietto ha svelato qualche dettaglio sulla vita privata del giornalista notoriamente molto riservato

Foriero di un siparietto appannaggio del gossip sempre attento alla vita privata dei personaggi televisivi è stato il momento che il programma ‘Domenica In’ ha dedicato all’oroscopo del 2020 di Paolo Fox, quando un simpatico botta e risposta tra Mara Venier e Alberto Matano ha svelato un piccolo dettaglio sulla sfera intima del conduttore sempre molto riservato.

E’ stato nel momento in cui l’astrologo ha passato in rassegna il segno della vergine che l’ex volto del Tg1 e oggi conduttore de ‘La vita in diretta’, si è particolarmente interessato all’argomento. “Il Toro per me è stato un grande amore, ma adesso con il Sagittario?” , ha chiesto il giornalista; pronta la risposta di Paolo Fox che ha dichiarato come la coppia così composta sia segnata dalla fortuna al punto che quest’anno si potrà anche parlare anche di nozze.

La risposta di Paolo Fox che ha parlato di nozze è servita a Mara Venier per incalzare Alberto Matano sull’effettiva possibilità di sposare la sua compagna, gelosamente tenuta lontana dai riflettori. “Matano si sposa ragazzi, mi compro già il cappellino, con la veletta” ha scherzato la conduttrice. “Vediamo… Quando accadrà dovrai essere lì e sarai la mia testimone”, il commento del conduttore che si è sbottonato sull’argomento sempre poco affrontato. “Io, testimone? Sono felice di essere la vostra testimone! Facciamolo subito non perdiamo tempo”, ha replicato Mara Venier felice della proposta.

Alberto Matano, da sempre molto riservato, recentemente ha confessato di essere impegnato, lasciando però nel mistero l’identità della persona che gli ha rubato il cuore. “Non amo parlare della mia vita privata – ha ammesso in un’intervista al settimanale Chi – Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”.

Impossibile carpire ulteriori dettagli sulla metà di Matano: sebbene sia molto presente sui social, il giornalista non condivide alcuno scatto di coppia, né lascia commenti o ‘like’ che possano suggerire chi sia la sua fiamma che però, alla luce delle dichiarazioni rilasciate adesso a ‘Domenica In’, potrebbe essere palesata nei prossimo futuro… Previsioni di Fox permettendo…

