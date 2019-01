Debora Caprioglio: “Mi sono divertita a girare le scene hot con Tinto Brass”

Debora Caprioglio è sempre meravigliosa. A cinquant’anni, l’attrice-icona di Paprika di Tinto Brass, si confessa in una intervista a Il Giorno: “Il mio mezzo secolo me lo tengo ben caro senza nessuna nostalgia. Mi aiuta a godere di ogni giornata e mi stimola a rivalutare il presente. Non mi guardo indietro e non faccio bilanci: nella vita ho fatto tante belle cose e questo mi basta”.

L’ex pupilla di Brass ed ex compagna di Klaus Kinski svela che il regista per proporle Paprika la cercò telefonando al numero di casa che aveva trovato: “All’inizio avevo dubbi sulla proposta ma poi sono stata felicissima di aver accettato. È stato tutto così divertente… Tinto ha lasciato un segno importante nel cinema”. Nessun imbarazzo per le scene hot: “Sono passati più di 30 anni… Non avevo consapevolezza dello scalpore che una pellicola come quella avrebbe smosso”.

Nell’arte della seduzione, continua la Caprioglio, “non ci sono regole, ogni donna possiede una propria femminilità, eleganza e sensualità. L’importante è essere se stesse con spontaneità. Quando mi capita di vedere le foto delle attrici sexy di un tempo ci trovo molta verità”.

Liberoquotidiano.it