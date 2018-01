Il 7 gennaio debutterà, sul web, “Macfant live” di Gianni Fantoni

Siamo lieti di segnalarvi un’interessante iniziativa televisiva di Gianni Fantoni. Il 7 gennaio, sul web (e più precisamente in simulcast Ott, ossia su Facebook, Youtube e Periscope), alle ore 18 potete vedere il suo nuovo programma. Si intitola Macfant live e si propone come valido aiuto per tutti coloro che annaspano con il mondo del Mac e più in generale con quello Apple. Fantoni, per l’occasione, sarà affiancato da Marcello Catelli, esperto di informatica.

Vi invitiamo, dunque, a guardare questa proba novità che si prospetta singolare, giacché per la prima volta si assiste alla messa in atto di un’assistenza informatica in tv.

Vi lasciamo con il simpatico promo realizzato da Gianni Fantoni, che annuncia il futuro debutto in società del programma.