Ascolti tv. Vince “Il ragazzo invisibile” trasmesso dall’ammiraglia Rai

Il film in prima tv Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores, primo del filone “superhero” all’italiana che tornerà al cinema nel 2018, vince gli ascolti tv del 30 dicembre. La proposta di Rai1 batte il suggestivo concertone di Umberto Tozzi “40 anni che ti amo”. Sulle altre reti, il film tratto dal bestseller di Sophie Kinsella, I Love Shopping su Rai2 e Le 5 Leggende su Italia 1.

Ascolti tv 30 dicembre 2017

Il Ragazzo Invisibile conquista 3.834.000 spettatori pari al 17.3% di share su Rai1 e batte Canale 5, che con Umberto Tozzi – 40 anni che Ti Amo non va oltre 2.699.000 spettatori (13%). I Love Shopping è stato visto da 1.436.000 su Rai2 (6.3%) mentre Le 5 Leggende, su Italia1, si lascia preferire da 1.389.000 spettatori (6.1%).

Sulle altre reti

Su Rai 3 Gangs of New York, film di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio e Daniel Day-Lewis, ha raccolto 865.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 “Planet Earth II” è stato visto da 709.000 spettatori (3.2%). L’Ispettore Barnaby: 409.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Una Sposa per Natale: 548.000 spettatori (2.4%).

Gennaro Marco Duello, Fanpage.it