Natale con i tuoi, Pasqua con Raspelli. Domani non perdete la puntata speciale di “Melaverde”, su Canale 5

Anche nella domenica di Pasqua, Edoardo Raspelli ci farà compagnia con l’approfondimento agroalimentare di Melaverde, che come ben sapete va in onda alle 11 su Canale 5.

Che cosa si vedrà domenica? Vi proponiamo delle succulente anticipazioni.

Alle 11, nello spazio delle storie, Edoardo Raspelli ci nuovo di funghi coltivati e per far questo raggiungerà il comune di Istrana, in provincia di Treviso, per presentare un’organizzazione composta da 13 produttori che 17 anni fa hanno pensato di unire le forze arrivando oggi a raccogliere e portare sulle nostre tavole oltre il 30% della produzione italiana.

Mentre per lo spazio canonico di Melaverde, Edoardo Raspelli sarà a Desenzano sul Garda. In questa zona a forte vocazione agricola, il conduttore andrà alla scoperta di un’azienda agricola che potrebbe essere il prototipo delle aziende del futuro. Un modello in cui le tradizioni si sposano con le nuove tecnologie, la biodiversità viene rispettata e incentivata e il benessere animale è tenuto in grande considerazione. Un’azienda in cui può trovare una variegata gamma di prodotti, dal latte ai formaggi, dal vino ai salumi ma dove è anche possibile mangiare la pizza, il gelato o a comprare una mozzarella di latte vaccino appena fatta.