Fedez e Ferragni affittano la loro casa a Milano: 9mila euro al mese

Un appartamento di 270 mq, terrazza con jacuzzi e un panorama mozzafiato

“Citylife – Residenze Libeskind: proponiamo in locazione maestoso attico in contesto esclusivo. L’appartamento di 270 mq domina il moderno skyline meneghino con una vista spettacolare che si estende indisturbata verso l’orizzonte. Il lussuoso attico gode di assoluta privacy e si sviluppa su due livelli molto luminosi”. Letto così, sembra il normale annuncio di una casa in affitto sul sito Idealista. E invece è la casa di Fedez, fino a pochi mesi fa nido d’amore suo e di Chiara Ferragni. I due, che fino a poco fa erano a Los Angeles per la nascita del loro primogenito Leone, avevano già annunciato di volere cambiare casa per trovarne una più adatta alle loro esigenze famigliari. Ecco così che spunta l’annuncio di affitto del vecchio attico a CityLife. I più attenti alle Stories del rapper non hanno potuto non notare che le foto postate sul sito sono proprio di quella casa su due piani, con mega terrazzo, che spesso il compagno della Ferragni ha fatto vedere ai suoi follower.

Dal piano d’ingresso “composto dall’originale living open space arredato con pezzi unici e di design” (che a questo punto si suppone Fedez lascerà al suo inquilino) alla “importante scala con finiture di cristallo porta al piano superiore, dove troviamo la camera master open space con la seconda terrazza dotata di jacuzzi, da cui si possono ammirare le montagne oltre la metropoli”. Senza tralasciare la terrazza con jacuzzi, la sauna e il box doppio. Il tutto, alla modica cifra di 9 mila euro al mese. Più 833 euro di spese condominiali.

La Stampa