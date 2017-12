Alle 18 ci sarà, in tv, il super match Inter-Lazio

Siamo arrivati alla giornata con cui si conclude il girone di andata e che stabilirà quale sarà la squadra che conquisterà il titolo di campione di inverno. Fino a qualche settimana fa l’Inter sembrava essere favorita, ma le ultime sconfitte rimediate contro Udinese e Sassuolo hanno allontanato i nerazzurri dalla testa della classifica. La formazione di Spalletti vuole comunque recuperare il terreno perduto sin dalla prossima gara, anche se l’impegno non si preannuncia semplice. A San Siro arriva infatti la Lazio, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina in Coppa Italia. Fischio d’inizio sabato 30 dicembre alle 18.

Dove vedere Inter-Lazio Tv streaming – Come seguire la gara in Tv

La gara di San Siro tra Inter e Lazio sarà ovviamente visibile su Sky, che trasmette tutte le gare del massimo campionato. I canali su cui sintonizzarsi per non perdere il match saranno Sky Sport 1 HD (anche in Super HD), Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD (anche in Super HD).

Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani. Inviati a bordocampo con il compito di raccogliere le opinioni a caldo dei principali protagonisti dell’incontro saranno invece Andrea Paventi, Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci.

La sfida sarà visibile anche su Premium Sport HD con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Aldo Serena. A bordocampo Angiolo Radice e Marco Barzaghi. Saranno disponibili anche in questa occasione le opzioni “telecronaca del tifoso”, che consentono di seguire l’incontro con il commento di Christian Recalcati e Guido De Angelis, vicini ai colori nerazzurri e biancocelesti.

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su Sky Go e Premium Play.

Dove vedere Inter-Lazio Tv streaming – La lotta Champions si infiamma

Dopo un inizio di stagione più che positivo che aveva rilanciato l’Inter nella lotta per il titolo, l’Inter ha iniziato a mostrare alcuni segnali preoccupanti. L’imbattibilità a lungo mantenuta è stata infatti persa nelle ultime settimane con le sconfitte maturate contro Udinese e Sassuolo. Anche l’obiettivo Coppa Italia è ormai svanito dopo il ko subito mercoledì nel derby contro il Milan. Ottenere un risultato positivo è quindi fondamentale per ridare morale alla truppa nerazzurra.

La Lazio è però un avversario da non sottovalutare. I biancocelesti, infatti, solo pochi giorni fa si sono qualificati alla semifinale di Coppa Italia (dove affronteranno proprio i “cugini” rossoneri). Una vittoria rilancerebbe inoltre gli uomini di Inzaghi nella lotta Champions. Immobile e compagni sono infatti distanti quattro punti dai loro prossimi avversari, ma hanno una partita da recuperare contro l’Udinese.

Ilaria Macchi, Calcioefinanza.it