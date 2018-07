Ascolti tv, vince la replica de “L’allieva”

In prima serata su Rai1 ieri, domenica 29 luglio, la replica di un episodio della serie “L’Allieva” ha conquistato la prima serata con 2 milioni 294 mila spettatori e il 14.4 di share. Sempre bene nell’access prime time della Rete “Techetechetè” con 3 milioni 359 mila spettatori e il 20.32 di share.

Su Rai2 “Il difficile mondo delle donne” è stato visto da 1 milione 186 mila spettatori con il 6.92 di share. mila spettatori con il 6.13 di share mentre su Rai3 il film “Il rompiscatole” ha realizzato 353 mila spettatori con il 2.12 di share.

Da segnalare il grande ascolto per la finale Italia –Portogallo del Campionato Europeo Under 19 di calcio, trasmessa su Rai2 che ha tenuto incollati davanti al televisore 1 milione 507 mila spettatori medi e l’11 di share con picchi nei tempi supplementari di oltre 2 milioni 200 mila spettatori (13,8). L’ultima tappa del Tour de France, trasmessa nel pomeriggio di Rai3, ha totalizzato invece 865 mila spettatori ( share 7.9).

La domenica sportiva Estate, nella seconda serata di Rai2, ha invece ottenuto un seguito di 473 mila spettatori e il 5.05 di share.

Le reti Rai si aggiudicano complessivamente la prima serata con 5 milioni 868 mila spettatori (share 35.30) e l’intera giornata con 2 milioni 947 mila (share 35.35).